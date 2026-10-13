Президент Трамп не підтримав Нетаньягу перед виборами в Ізраїлі — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп публічно не підтримав прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу напередодні виборів 27 жовтня. В інтерв’ю журналу Time він тричі уникнув прямої відповіді щодо підтримки ізраїльського прем’єра, хоча позитивно оцінив його керівництво перед нападом під проводом ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Al Jazeera. Відповідаючи на запитання про лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота, Трамп сказав, що не чув про нього нічого поганого.

Давній союз без прямої підтримки

Партія «Лікуд» Нетаньягу та очолювана нею ультраправа коаліція змагатимуться з опозиційним блоком, який прагне сформувати Айзенкот. Керівник програми «Палестина/Ізраїль» Арабського центру у Вашингтоні Юсеф Мунайєр вважає, що публічна стриманість Трампа помітна з огляду на історію його відносин із Нетаньягу та попередню підтримку правих союзників.

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Під час першого президентського терміну Трамп переніс посольство США до Єрусалима, визнав анексію Ізраїлем Голанських висот, вивів США з ядерної угоди з Іраном 2015 року та сприяв укладенню угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими країнами. Після повернення до Білого дому в січні 2025 року він також закликав помилувати Нетаньягу у справі про корупцію та щонайменше сім разів приймав його у Білому домі.

Зміна політичного тла

Аналітикиня Міжнародної кризової групи Меїрав Зоншайн пов’язує обережність Трампа, зокрема, з розбіжностями в його адміністрації щодо уряду Нетаньягу та ширшим поділом у Республіканській партії напередодні проміжних виборів у США. За її словами, віцепрезидент Джей Ді Венс публічно виступав проти ролі Нетаньягу у прагненні переконати США завдати ударів по Ірану.

Опитування Ізраїльського інституту демократії, оприлюднене в червні, показало, що 44% єврейських ізраїльтян вважали безпеку Ізраїлю одним із головних міркувань для Трампа, проти 61% у березні. Зоншайн також зазначила, що цього виборчого циклу Нетаньягу не використовує рекламні щити, які демонстрували його близькість із Трампом, а натомість акцентує на регіональних та міжнародних опонентах Ізраїлю.

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