Prezydent USA Donald Trump publicznie nie poparł premiera Izraela Binjamina Netanjahu przed wyborami 27 października. W wywiadzie dla magazynu Time trzykrotnie uniknął bezpośredniej odpowiedzi w sprawie poparcia dla izraelskiego premiera, choć pozytywnie ocenił jego przywództwo przed atakiem kierowanym przez Hamas na południe Izraela 7 października 2023 roku.

Informuje o tym Al Jazeera. Zapytany o lidera partii Jaszar, Gadiego Eisenkota, Trump powiedział, że nie słyszał o nim nic złego.

Wieloletni sojusz bez bezpośredniego poparcia

Partia Likud Netanjahu oraz kierowana przez nią ultraprawicowa koalicja będą rywalizować z blokiem opozycyjnym, który Eisenkot chce utworzyć. Szef programu Palestyna/Izrael w Arab Center Washington DC, Jusef Munajjer, uważa, że publiczna powściągliwość Trumpa jest zauważalna, biorąc pod uwagę historię jego relacji z Netanjahu i wcześniejsze poparcie dla prawicowych sojuszników.

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Podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej Trump przeniósł ambasadę USA do Jerozolimy, uznał aneksję Wzgórz Golan przez Izrael, wycofał USA z porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku oraz pomógł doprowadzić do zawarcia porozumień o normalizacji stosunków między Izraelem a państwami arabskimi. Po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 roku wezwał również do ułaskawienia Netanjahu w sprawie korupcyjnej i co najmniej siedem razy gościł go w Białym Domu.

Zmiana tła politycznego

Analityczka International Crisis Group Mairav Zonszein wiąże ostrożność Trumpa w szczególności z różnicami zdań w jego administracji w sprawie rządu Netanjahu oraz szerszym podziałem w Partii Republikańskiej przed wyborami śródokresowymi w USA. Według niej wiceprezydent J.D. Vance publicznie sprzeciwiał się roli Netanjahu w dążeniu do przekonania USA do przeprowadzenia uderzeń na Iran.

Sondaż Izraelskiego Instytutu Demokracji, opublikowany w czerwcu, wykazał, że 44% żydowskich Izraelczyków uważało bezpieczeństwo Izraela za jedną z głównych kwestii branych pod uwagę przez Trumpa, wobec 61% w marcu. Zonszein zauważyła również, że Netanjahu nie wykorzystuje w tym cyklu wyborczym billboardów pokazujących jego bliskość z Trumpem, lecz koncentruje się na regionalnych i międzynarodowych przeciwnikach Izraela.

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