Президент США Дональд Трамп публично не поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне выборов 27 октября. В интервью журналу Time он трижды уклонился от прямого ответа о поддержке израильского премьера, хотя положительно оценил его руководство до нападения под руководством ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Al Jazeera. Отвечая на вопрос о лидере партии «Яшар» Гади Айзенкоте, Трамп заявил, что не слышал о нем ничего плохого.

Давний союз без прямой поддержки

Партия «Ликуд» Нетаньяху и возглавляемая ею ультраправая коалиция будут соперничать с оппозиционным блоком, который стремится сформировать Айзенкот. Руководитель программы «Палестина/Израиль» Arab Center Washington DC Юсеф Мунайер считает, что публичная сдержанность Трампа заметна с учетом истории его отношений с Нетаньяху и прежней поддержки правых союзников.

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Во время своего первого президентского срока Трамп перенес посольство США в Иерусалим, признал аннексию Израилем Голанских высот, вывел США из ядерной сделки с Ираном 2015 года и способствовал заключению соглашений о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года он также призвал помиловать Нетаньяху по делу о коррупции и как минимум семь раз принимал его в Белом доме.

Изменение политического фона

Аналитик Международной кризисной группы Меирав Зоншайн связывает осторожность Трампа, в частности, с разногласиями в его администрации относительно правительства Нетаньяху и более широким расколом в Республиканской партии перед промежуточными выборами в США. По ее словам, вице-президент Джей Ди Вэнс публично выступал против роли Нетаньяху в стремлении убедить США нанести удары по Ирану.

Опрос Израильского института демократии, опубликованный в июне, показал, что 44% еврейских израильтян считали безопасность Израиля одним из главных соображений для Трампа, против 61% в марте. Зоншайн также отметила, что Нетаньяху не использует в этом избирательном цикле рекламные щиты, демонстрировавшие его близость с Трампом, а вместо этого акцентирует внимание на региональных и международных противниках Израиля.

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