叙利亚成立了首都安全局，该机构将加强大马士革的安全、发现潜伏组织，并防止破坏该市稳定的企图。据一名叙利亚高级军方官员透露，准将阿卜杜勒·阿齐兹·希拉勒·艾哈迈德被任命为新机构负责人，Asharq Al-Awsat报道称。

任命负责人

据该报消息人士称，新机构将对首都安全采取更有针对性的办法，并发现可能威胁大马士革的组织。该官员表示，他不认为该市正面临直接威胁，但提到了与外部势力有关联的破坏组织的活动。

同一名官员指责以色列和伊朗试图通过支持数个省份的当地破坏团体来破坏叙利亚稳定。他还强调，大马士革设有外国大使馆、外交代表机构、国际机构办公室和联合国机构。他认为，首都安全遭到破坏可能会损害国家的权威和公众对国家的信任。

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在拉塔基亚的工作

艾哈迈德此前负责拉塔基亚省的内部安全工作。在2025年5月25日就任后，他指挥了针对武装团体以及与巴沙尔·阿萨德政权有关联的前军人和安全人员的行动。有关他新任命的官方法令尚未公布，但安全和军事机构消息人士已向包括Asharq Al-Awsat在内的多家媒体证实此事。

周六，叙利亚内政部任命准将纳伊夫·易卜拉欣接替艾哈迈德在拉塔基亚的职位。接受该报采访的专家将新机构的成立与前政权被推翻后安全机构更广泛的重组联系起来。他们认为，该机构应加强监视和情报能力，以发现前当局的支持者、“伊斯兰国”组织的分支以及与伊朗有关联的机构。

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