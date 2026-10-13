В Сирии создали Службу безопасности столицы, которая должна усилить безопасность Дамаска, выявлять спящие ячейки и предотвращать попытки дестабилизации города. Главой нового органа назначили бригадного генерала Абделя Азиза Хиляля аль-Ахмада, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на высокопоставленного сирийского военного чиновника.

Назначение руководителя

По словам собеседника издания, новая структура должна применять более целенаправленный подход к безопасности столицы и выявлять ячейки, которые могут угрожать Дамаску. Чиновник заявил, что не считает город находящимся под непосредственной угрозой, однако сказал о деятельности диверсионных ячеек, связанных с внешними силами.

Тот же чиновник обвинил Израиль и Иран в стремлении дестабилизировать Сирию через поддержку местных диверсионных групп в нескольких провинциях. Он также подчеркнул, что в Дамаске размещены иностранные посольства, дипломатические представительства, офисы международных учреждений и агентств ООН. По его мнению, нарушение безопасности столицы могло бы подорвать авторитет и доверие к государству.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа в Латакии

Ранее аль-Ахмад возглавлял внутреннюю безопасность провинции Латакия. После вступления в должность 25 мая 2025 года он руководил операциями против вооруженных групп и бывших военных и сотрудников силовых структур, связанных с режимом Башара аль-Асада. Официальный указ о его новом назначении не публиковали, однако источники в силовых и военных структурах подтвердили это нескольким СМИ, в том числе Asharq Al-Awsat.

В субботу Министерство внутренних дел Сирии назначило бригадного генерала Наифа аль-Ибрагима преемником аль-Ахмада в Латакии. Опрошенные изданием эксперты связывают создание новой службы с более широкой реорганизацией силовых органов после устранения предыдущего режима. По их оценкам, служба должна усилить возможности наблюдения и разведки для выявления сторонников бывшей власти, ячеек группировки «Исламское государство» и связанных с Ираном структур.

Читай нас в