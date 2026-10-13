W Syrii utworzono Służbę Bezpieczeństwa Stolicy, która ma wzmocnić bezpieczeństwo Damaszku, wykrywać uśpione komórki i zapobiegać próbom destabilizacji miasta. Na czele nowego organu stanął generał brygady Abdel Aziz Hilal al-Ahmad, poinformował Asharq Al-Awsat, powołując się na wysokiego rangą syryjskiego wojskowego.

Powołanie szefa

Według rozmówcy publikacji nowa struktura ma stosować bardziej ukierunkowane podejście do bezpieczeństwa stolicy oraz wykrywać komórki, które mogą zagrażać Damaszkowi. Urzędnik oświadczył, że nie uważa miasta za znajdujące się pod bezpośrednim zagrożeniem, jednak mówił o działalności komórek dywersyjnych powiązanych z siłami zewnętrznymi.

Ten sam urzędnik oskarżył Izrael i Iran o dążenie do destabilizacji Syrii poprzez wspieranie lokalnych grup dywersyjnych w kilku prowincjach. Podkreślił również, że w Damaszku znajdują się zagraniczne ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne, biura instytucji międzynarodowych i agencji ONZ. Jego zdaniem naruszenie bezpieczeństwa stolicy mogłoby podważyć autorytet i zaufanie do państwa.

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Praca w Latakii

Al-Ahmad wcześniej kierował bezpieczeństwem wewnętrznym prowincji Latakia. Po objęciu stanowiska 25 maja 2025 roku kierował operacjami przeciwko grupom zbrojnym oraz byłym wojskowym i funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa powiązanym z reżimem Baszara al-Asada. Oficjalnego dekretu dotyczącego jego nowego powołania nie opublikowano, jednak źródła w strukturach bezpieczeństwa i wojskowych potwierdziły to kilku mediom, w tym Asharq Al-Awsat.

W sobotę syryjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołało generała brygady Naifa al-Ibrahima na następcę al-Ahmada w Latakii. Eksperci, z którymi rozmawiała publikacja, wiążą utworzenie nowej służby z szerszą reorganizacją organów bezpieczeństwa po usunięciu poprzedniego reżimu. Według ich ocen służba ma wzmocnić zdolności obserwacyjne i wywiadowcze w celu wykrywania zwolenników byłej władzy, komórek grupy Państwo Islamskie oraz struktur powiązanych z Iranem.

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