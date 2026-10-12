W Wielkiej Brytanii Kampania Przeciw Antysemityzmowi (CAA) wskazała w swoim śledztwie pięciu pracowników Narodowej Służby Zdrowia NHS w związku z ich wpisami w mediach społecznościowych. Według Jerusalem Post, CAA zwróciła uwagę na twierdzenia o kontroli syjonistów nad światem i mediami, nazywanie członków Hamasu „oporem” oraz życzenia śmierci premierowi Izraela Binjaminowi Netanjahu.

Pracownicy NHS w śledztwie

Wśród osób wymienionych w materiale jest zarejestrowana położna Fatima Mohamied, która została mianowana specjalistką ds. bezpieczeństwa kulturowego w londyńskim szpitalu West Middlesex Hospital. CAA powołała się między innymi na jej reakcję na wpis Jackie Walker dotyczący prawa Palestyńczyków do oporu, a także na usunięty blog, w którym Mohamied krytykowała Midwifery Forum za zaproszenie syjonistów. Publikacja zaznacza, że zgłoszenia dotyczące jej do Nursing and Midwifery Council oraz na policję w ramach programu Prevent zostały odrzucone. Jej pozew przeciwko byłemu pracodawcy jest w toku.

CAA wskazała także lekarza Mohameda Abdelaala Rageba Elfarrę ze St James’s University Hospital w Leeds. W nagraniu z protestu z 1 kwietnia 2025 roku oświadczył on, że syjoniści kontrolują media i świat. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust poinformował, że ma procedury dotyczące właściwego zachowania personelu i bada wszystkie zarzuty.

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Wypowiedzi innych osób i reakcja NHS

W śledztwie wymieniono również terapeutkę zajęciową Zaidę Perveen Akhtar, psychiatrę Ahmeda Sewelego oraz pracownika medycyny ratunkowej Nadima Crowa. Według źródła Akhtar udostępniła nagranie o synu Netanjahu, które zdaniem autorów materiału zawierało sugestię pobicia. Seweli zamieszczał wpisy z życzeniami śmierci Netanjahu, a Crow publikował spiskowe twierdzenia o syjonizmie. Crow został zawieszony w pracy w Royal Free Hospital w sierpniu 2024 roku po skargach kolegów na jego aktywność w internecie; kwestionuje działania pracodawcy przed trybunałem, twierdząc, że padł ofiarą dyskryminacji i nękania.

NHS England oświadczyła, że antysemityzm i rasizm w systemie ochrony zdrowia są niedopuszczalne, a lokalne organizacje muszą stosować politykę zerowej tolerancji. Urząd poinformował także o realizacji zaleceń przeglądu lorda Manna, w tym dotyczących obowiązkowych szkoleń pracowników w zakresie antysemityzmu i zwiększenia odpowiedzialności kadry kierowniczej.

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