Premier Pakistanu Shehbaz Sharif polecił Federalnemu Zarządowi Przychodów (FBR) zakończyć do końca grudnia instalację cyfrowego systemu monitorowania produkcji w dużych sektorach przemysłowych. Polecenie wydano podczas posiedzenia w Islamabadzie poświęconego reformom FBR, informuje Dawn.

Monitorowanie na potrzeby podatku od sprzedaży

Sharif polecił zapewnić monitorowanie produkcji na potrzeby podatku od sprzedaży we wszystkich sektorach produkcyjnych do końca roku. Według kancelarii premiera system został już w pełni zainstalowany w branżach cukrowniczej, cementowej, tytoniowej, płytek i nawozów.

W przemyśle tekstylnym, a także w produkcji wody butelkowanej, soków i mleka, system jest nadal instalowany, choć zakup sprzętu już zakończono. Dla przemysłu stalowego, hodowli drobiu i produkcji opon zakup sprzętu ma zostać zakończony do 15 października. Dla producentów herbaty, elektroniki użytkowej, skóry, papieru i kartonu, oleju oraz ghee — do 30 października.

Urzędnicy oczekują, że systemy we wszystkich wymienionych sektorach w pełni zaczną działać do 31 grudnia. FBR poinformował również, że do kontroli produkcji wykorzystuje kamery w ramach systemu bezkontaktowego.

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Potencjał podatkowy

Podczas posiedzenia premierowi przedstawiono raport o różnicy między faktycznymi a potencjalnymi wpływami podatkowymi. Oceniono w nim potencjał podatkowy kraju oraz możliwe dodatkowe dochody wynikające z lepszego przestrzegania przepisów podatkowych i wzmocnienia kontroli.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas posiedzenia, w ciągu ostatnich trzech lat dzięki działaniom kontrolnym dodatkowo pobrano 1,3 bln rupii pakistańskich podatków, a wpływy podatkowe wzrosły o 40%. Sharif oświadczył, że przedsiębiorstwa, które pobierają podatki od konsumentów, ale nie przekazują ich do skarbu państwa, nie mają prawa do ulg.

W sektorze tekstylnym część przedsiębiorstw sprzeciwiała się instalacji systemu. Jednocześnie Nishat Mills, Al-Karam Textile, Interloop Limited, Sapphire Textiles Limited i inne firmy dobrowolnie zainstalowały system monitorowania. Premier polecił usunąć przeszkody w instalowaniu zautomatyzowanych systemów, a Ministerstwu IT przeprowadzić audyt w innych sektorach, aby ocenić ich skuteczność.

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