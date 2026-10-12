巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫要求联邦税务局（FBR）在12月底前完成主要工业领域生产数字化监控系统的安装。这项指示是在伊斯兰堡举行的FBR改革会议上提出的，Dawn报道。

用于销售税的监控

谢里夫要求在年底前确保所有制造业部门为销售税目的实施生产监控。根据总理办公室的数据，该系统已在制糖、水泥、烟草、瓷砖和化肥行业完成全面安装。

在纺织业以及包装水、果汁和牛奶生产领域，该系统仍在安装中，尽管设备采购已经完成。钢铁工业、家禽养殖和轮胎生产所需设备的采购应在10月15日前完成。茶叶、家用电子产品、皮革、纸张和纸板、食用油及酥油生产商的设备采购应在10月30日前完成。

官员预计，所有上述部门的系统将在12月31日前全面投入运行。FBR还表示，作为无接触系统的一部分，正使用摄像头监控生产。

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税收潜力

会议期间，总理听取了一份关于实际与潜在税收收入差距的报告。报告评估了该国的税收潜力，以及通过更好遵守税收法律和加强监管可能获得的额外收入。

根据会议上公布的信息，过去三年中，通过监管措施额外征收了1.3万亿巴基斯坦卢比税款，税收收入增长了40%。谢里夫表示，向消费者征税却不将税款上缴国库的企业无权享受优惠。

在纺织行业，部分企业抵制安装该系统。与此同时，Nishat Mills、Al-Karam Textile、Interloop Limited、Sapphire Textiles Limited及其他公司自愿安装了监控系统。总理要求消除安装自动化系统的障碍，并责成信息技术部在其他部门开展审计，以评估其有效性。

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