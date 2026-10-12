Шехбаз Шаріф доручив завершити цифровий моніторинг виробництва до грудня — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф доручив Федеральному управлінню доходів (FBR) до кінця грудня завершити встановлення цифрової системи моніторингу виробництва у великих промислових галузях. Доручення прозвучало на засіданні в Ісламабаді, присвяченому реформам FBR, повідомляє Dawn.

Моніторинг для податку з продажів

Шаріф наказав забезпечити моніторинг виробництва для цілей податку з продажів у всіх виробничих секторах до завершення року. За даними канцелярії прем’єр-міністра, систему вже повністю встановили у галузях виробництва цукру, цементу, тютюну, плитки та добрив.

У текстильній галузі, а також у виробництві фасованої води, соків і молока систему ще встановлюють, хоча закупівлю обладнання вже завершили. Для сталеливарної промисловості, птахівництва та виробництва шин закупівлю обладнання мають завершити до 15 жовтня. Для виробників чаю, побутової електроніки, шкіри, паперу й картону, олії та топленого масла — до 30 жовтня.

Посадовці очікують, що системи в усіх перелічених секторах повністю запрацюють до 31 грудня. FBR також повідомило, що для контролю виробництва використовують камери в межах безконтактної системи.

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Податковий потенціал

Під час засідання прем’єрові представили звіт про розрив між фактичними та потенційними податковими надходженнями. У ньому оцінили податковий потенціал країни та можливі додаткові доходи від кращого дотримання податкового законодавства й посилення контролю.

За інформацією, озвученою на засіданні, за останні три роки завдяки контрольним заходам додатково зібрали 1,3 трлн пакистанських рупій податків, а податкові надходження зросли на 40%. Шаріф заявив, що підприємства, які стягують податки зі споживачів, але не перераховують їх до державної скарбниці, не мають права на пільги.

У текстильному секторі частина підприємств опиралася встановленню системи. Водночас Nishat Mills, Al-Karam Textile, Interloop Limited, Sapphire Textiles Limited та інші компанії добровільно встановили систему моніторингу. Прем’єр доручив усунути перешкоди для встановлення автоматизованих систем, а Міністерству ІТ — провести аудит в інших секторах, щоб оцінити їхню ефективність.

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