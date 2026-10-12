Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поручил Федеральному управлению доходов (FBR) до конца декабря завершить установку цифровой системы мониторинга производства в крупных промышленных отраслях. Поручение прозвучало на заседании в Исламабаде, посвященном реформам FBR, сообщает Dawn.

Мониторинг для налога с продаж

Шариф поручил обеспечить мониторинг производства для целей налога с продаж во всех производственных секторах до конца года. По данным канцелярии премьер-министра, система уже полностью установлена в отраслях производства сахара, цемента, табака, плитки и удобрений.

В текстильной отрасли, а также в производстве фасованной воды, соков и молока, система еще устанавливается, хотя закупка оборудования уже завершена. Для сталелитейной промышленности, птицеводства и производства шин закупку оборудования должны завершить до 15 октября. Для производителей чая, бытовой электроники, кожи, бумаги и картона, масла и топленого масла — до 30 октября.

Чиновники ожидают, что системы во всех перечисленных секторах полностью заработают до 31 декабря. FBR также сообщило, что для контроля производства используются камеры в рамках бесконтактной системы.

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Налоговый потенциал

Во время заседания премьер-министру представили отчет о разрыве между фактическими и потенциальными налоговыми поступлениями. В нем оценили налоговый потенциал страны и возможные дополнительные доходы от лучшего соблюдения налогового законодательства и усиления контроля.

Согласно информации, озвученной на заседании, за последние три года благодаря контрольным мерам дополнительно собрали 1,3 трлн пакистанских рупий налогов, а налоговые поступления выросли на 40%. Шариф заявил, что предприятия, которые взимают налоги с потребителей, но не перечисляют их в государственную казну, не имеют права на льготы.

В текстильном секторе часть предприятий сопротивлялась установке системы. В то же время Nishat Mills, Al-Karam Textile, Interloop Limited, Sapphire Textiles Limited и другие компании добровольно установили систему мониторинга. Премьер поручил устранить препятствия для установки автоматизированных систем, а Министерству IT — провести аудит в других секторах, чтобы оценить их эффективность.

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