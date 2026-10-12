Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez 12 października uruchomiła w Rzymie we Włoszech plan żywnościowy Venezuela Alimenta, którego deklarowanym celem jest zerowy głód. Prezentacja odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa podczas Światowego Forum Żywności FAO, informuje The Rio Times.

Cel planu żywnościowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wenezueli oświadczyło, że Venezuela Alimenta ma połączyć wszystkie etapy krajowej produkcji żywności z sieciami dystrybucji społecznej. Rodríguez wśród priorytetów wymieniła wzmocnienie modeli produkcyjnych, jedność narodową i aktywniejszą obecność kraju na arenie międzynarodowej.

Rząd Wenezueli planuje także promować ustawę o gospodarce lokalnej. Według karańskiego dziennika El Nacional dokument ma zostać w najbliższych dniach przekazany Zgromadzeniu Narodowemu. Projekt ustawy ma połączyć producentów w społecznościach z dużymi przedsiębiorstwami rolno-przemysłowymi.

Nie ujawniono budżetu, harmonogramu realizacji ani źródeł finansowania programu Venezuela Alimenta. Nie opublikowano również tekstu projektu ustawy o gospodarce lokalnej.

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Oświadczenia w sprawie sankcji USA

Według El Nacional Rodríguez oświadczyła, że ponad tysiąc jednostronnych środków przymusu zastosowanych przez USA, z których większość wprowadzono od 2017 roku, spowodowało spadek produkcji w sektorze rolno-spożywczym o 16%. Jak powiedziała, środki te ograniczyły dostęp do finansowania oraz importu nasion, sprzętu i części zamiennych.

Rodríguez powiązała także zakończenie kryzysu dostaw z wewnętrznym dialogiem politycznym i kontaktami dyplomatycznymi ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczyła, że żywność nie powinna być narzędziem nacisku ani konfrontacji politycznej.

W swoim wystąpieniu Rodríguez powołała się na wskaźniki z raportu FAO SOFI 2026 i oświadczyła, że poziom niedożywienia w Wenezueli spadł z 5,3% w 2025 roku do 3% w 2026 roku. The Rio Times zaznacza, że liczby te zostały podane przez urzędniczkę i nie zostały zweryfikowane przez redakcję na podstawie samego raportu FAO.

Według El Nacional nowa runda negocjacji między rządem Wenezueli a blokiem Zgromadzenia Narodowego z 2015 roku ma rozpocząć się 14 października. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, jak informowało wydanie, poparł ten proces po spotkaniu w Waszyngtonie z przedstawicielką opozycji Dinorą Figuera 9 października.

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