Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес 12 октября запустила в Риме, Италия, продовольственный план Venezuela Alimenta с заявленной целью нулевого голода. Презентация состоялась в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН во время Всемирного продовольственного форума ФАО, сообщает The Rio Times.

Цель продовольственного плана

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что Venezuela Alimenta должна объединить все этапы национального производства продовольствия с социальными сетями распределения. Родригес среди приоритетов назвала укрепление производственных моделей, национальное единство и более активное международное присутствие страны.

Правительство Венесуэлы также планирует продвигать закон о местной экономике. По информации каракасской газеты El Nacional, документ в ближайшие дни должны передать в Национальную ассамблею. Законопроект призван объединить производителей в общинах с крупными агропромышленными компаниями.

Бюджет, график реализации и источники финансирования Venezuela Alimenta не раскрыли. Текст законопроекта о местной экономике также не публиковали.

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Заявления о санкциях США

По данным El Nacional, Родригес заявила, что более тысячи односторонних принудительных мер США, большинство из которых были введены с 2017 года, привели к сокращению производства в агропродовольственном секторе на 16%. По ее словам, эти меры ограничили доступ к финансированию и импорту семян, оборудования и запасных частей.

Родригес также связала завершение кризиса поставок с внутренним политическим диалогом и дипломатическими контактами с США. Она заявила, что продовольствие не должно быть инструментом давления или политического противостояния.

В своем выступлении Родригес сослалась на показатели доклада ФАО SOFI 2026 и заявила о снижении уровня недостаточного питания в Венесуэле с 5,3% в 2025 году до 3% в 2026 году. The Rio Times отмечает, что эти цифры были озвучены чиновницей и не проверялись изданием по самому докладу ФАО.

По информации El Nacional, новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и блоком Национальной ассамблеи 2015 года должен начаться 14 октября. Государственный секретарь США Марко Рубио, как сообщало издание, поддержал процесс после встречи в Вашингтоне с представительницей оппозиции Динорой Фигерой 9 октября.

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