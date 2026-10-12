В Кении вертолёт с пятью людьми на борту, среди которых был государственный секретарь по вопросам окружающей среды и лесного хозяйства Фестус Нгено, совершил аварийную посадку во время взлёта на территории гольф-клуба в Керичо. Погибших нет, пилот получил травмы, а Нгено доставили в больницу для обследования, сообщает Nation Kenya.

Аварийная посадка после взлёта

Вертолёт с регистрационным номером 5Y-FSK, принадлежащий лесному ведомству, совершил аварийную посадку вскоре после взлёта. Воздушное судно получило значительные повреждения: части хвостовой секции и фюзеляжа отделились от основной конструкции, также были повреждены винты.

Очевидцы рассказали, что вертолёт с трудом набирал высоту, начал раскачиваться в воздухе и опрокинулся на правый бок. Инцидент произошёл около полудня во время небольшого дождя. Свидетель Джон Кебасо заявил, что перед взлётом пилот вышел из кабины и осмотрел хвостовую часть вертолёта.

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Расследование инцидента

Региональный координатор Рифтовой долины Сэмюэл Нданди подтвердил, что вертолёт совершил аварийную посадку во время взлёта после технических проблем. По его словам, на борту находились Нгено и другие государственные служащие, прибывшие в Керичо на официальное мероприятие.

Пилота доставили в больницу South Rift в Керичо. По данным источников издания, Нгено сначала также доставили в это медучреждение, а затем перевели в больницу Aga Khan в Кисуму. Командир полиции округа Керичо Кивинда Килонзо сообщил о начале расследования; ожидается, что им займётся Управление гражданской авиации Кении.

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