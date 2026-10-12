W Kenii helikopter z pięcioma osobami na pokładzie, w tym sekretarzem stanu ds. środowiska i leśnictwa Festusem Ngeno, awaryjnie wylądował podczas startu na terenie klubu golfowego w Kericho. Nie ma ofiar śmiertelnych, pilot doznał obrażeń, a Ngeno został przewieziony do szpitala na badania, informuje Nation Kenya.

Awaryjne lądowanie po starcie

Helikopter o numerze rejestracyjnym 5Y-FSK, należący do departamentu leśnictwa, awaryjnie wylądował wkrótce po starcie. Statek powietrzny doznał znacznych uszkodzeń: części sekcji ogonowej i kadłuba oddzieliły się od głównej konstrukcji, uszkodzone zostały również wirniki.

Świadkowie relacjonowali, że helikopter z trudem nabierał wysokości, zaczął kołysać się w powietrzu i przewrócił się na prawy bok. Do incydentu doszło około południa podczas lekkiego deszczu. Świadek John Kebaso oświadczył, że przed startem pilot wyszedł z kabiny i sprawdził ogonową część helikoptera.

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Śledztwo w sprawie incydentu

Regionalny koordynator Doliny Ryftowej Samuel Ndandi potwierdził, że helikopter awaryjnie wylądował podczas startu po problemach technicznych. Według niego na pokładzie byli Ngeno i inni urzędnicy państwowi, którzy przybyli do Kericho na oficjalne wydarzenie.

Pilota przewieziono do szpitala South Rift w Kericho. Według źródeł publikacji Ngeno początkowo również trafił do tej placówki medycznej, a następnie został przeniesiony do szpitala Aga Khan w Kisumu. Komendant policji hrabstwa Kericho Kivinda Kilonzo poinformował o rozpoczęciu śledztwa; oczekuje się, że zajmie się nim Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego.

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