在肯尼亚，一架载有5人的直升机在凯里乔一座高尔夫俱乐部起飞时紧急降落，机上人员包括环境与林业事务国务秘书费斯图斯·恩盖诺。事故未造成人员死亡，飞行员受伤，恩盖诺被送往医院接受检查，Nation Kenya报道。

起飞后紧急降落

这架注册号为5Y-FSK、隶属林业部门的直升机在起飞后不久紧急降落。该飞行器严重受损：尾部和机身的部分结构从主体脱离，旋翼也受损。

目击者称，直升机艰难爬升，在空中开始摇晃并向右侧倾覆。事故发生在中午左右，当时下着小雨。目击者约翰·凯巴索表示，起飞前飞行员曾离开驾驶舱，检查了直升机的尾部。

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事故调查

裂谷地区协调员塞缪尔·恩丹迪证实，这架直升机在起飞时因技术问题紧急降落。他表示，恩盖诺和其他政府官员在机上，他们此前抵达凯里乔参加一场官方活动。

飞行员被送往凯里乔的South Rift医院。据该媒体消息人士称，恩盖诺最初也被送往该医疗机构，随后被转送至基苏木的Aga Khan医院。凯里乔县警察指挥官基温达·基隆佐宣布已展开调查；预计将由肯尼亚民航局负责调查。

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