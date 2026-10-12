委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯于10月12日在意大利罗马启动了Venezuela Alimenta粮食计划，其宣称目标是实现零饥饿。该计划在联合国粮食及农业组织总部举行的粮农组织世界粮食论坛期间发布，据The Rio Times报道。

粮食计划的目标

委内瑞拉外交部表示，Venezuela Alimenta旨在将全国粮食生产的所有环节与社会分配网络连接起来。罗德里格斯将加强生产模式、国家团结以及提升该国在国际上的活跃度列为优先事项。

委内瑞拉政府还计划推动一项关于地方经济的法律。据加拉加斯报纸《El Nacional》报道，该文件将在未来几天提交国民议会。该法案旨在将社区生产者与大型农工企业连接起来。

Venezuela Alimenta的预算、实施时间表和资金来源尚未公布。地方经济法案的文本也未发布。

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关于美国制裁的声明

据《El Nacional》报道，罗德里格斯表示，美国实施的逾千项单边强制措施，其中大多数自2017年以来实施，导致农粮领域的产量下降16%。她表示，这些措施限制了获得融资以及进口种子、设备和零部件的渠道。

罗德里格斯还将供应危机的结束与国内政治对话以及同美国的外交接触联系起来。她表示，粮食不应成为施压或政治对抗的工具。

罗德里格斯在演讲中援引粮农组织《SOFI 2026》报告的数据，并表示委内瑞拉营养不足率从2025年的5.3%降至2026年的3%。The Rio Times指出，这些数字由该官员公布，该媒体未根据粮农组织报告本身对其进行核实。

据《El Nacional》报道，委内瑞拉政府与2015年国民议会阵营之间的新一轮谈判将于10月14日开始。该媒体报道称，美国国务卿马尔科·鲁比奥在10月9日于华盛顿会见反对派代表迪诺拉·菲格拉后，支持了这一进程。

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