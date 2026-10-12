在南非，前总统塔博·姆贝基向马德兰加委员会提交了一份82页的陈述，否认曾下令、批准或认可缩减对真相与和解委员会（TRC）移交给国家检察署（NPA）的案件的调查和刑事起诉。正如Daily Maverick报道，这名前国家元首将这些程序延误的责任归咎于NPA。

姆贝基将于10月19日在该委员会作证；听证会计划持续两天。他表示，自己试图推迟出席并非出于对调查的敌意，而是因为正在对回避决定进行司法审查。

受害者家属的指控

代表人权侵害受害者家属的卡拉塔组织指控姆贝基积极压制对TRC案件的起诉。该组织尤其称，这名前总统没有指示司法部长、检察机关负责人和警察专员调查此类案件。

姆贝基还被指控亲自阻止了原定于2006年对前警察部长阿德里安·弗洛克和前警察专员约翰·范德梅尔韦的逮捕，二人涉及企图毒害弗兰克·奇卡内牧师一案。姆贝基予以否认，称自己不知道计划中的逮捕，并表示该说法基于传闻信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

前总统的立场

姆贝基还驳斥了有关他参加了与前总统弗雷德里克·威廉·德克勒克及安全部队领导人举行的会议的说法，据称会议讨论了避免起诉安全部门人员的政治解决方案。他表示，自己没有同意终止程序，并反对全面特赦。

姆贝基表示，TRC工作结束后的延误可能是由NPA继承的种族隔离时期检察官造成的，他们可能缺乏起诉安全部队前同事的动力。他强调，总统没有宪法或立法授权，可就个别刑事调查或诉讼程序向警方或检察官发出指示。

这名前总统还回顾说，在2003年4月于议会发表讲话前三周，他发布总统公告，在国家检察署署长办公室下设优先犯罪诉讼部门，以处理TRC案件。在他看来，设立这一部门与其意图压制起诉的说法相矛盾。

关注我们在