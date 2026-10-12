В ЮАР экс-президент Табо Мбеки представил Комиссии Мадланги 82-страничное заявление, в котором отверг, что приказывал, санкционировал или одобрял сворачивание расследований и уголовных преследований по делам, переданным Комиссией правды и примирения (TRC) в Национальное управление прокуратуры (NPA). Как сообщает Daily Maverick, бывший глава государства возложил ответственность за задержки в этих производствах на NPA.

Мбеки должен выступить перед комиссией 19 октября; слушания запланированы на два дня. Он заявил, что пытался отложить свое появление не из-за враждебного отношения к расследованию, а из-за судебного пересмотра решения об отводе.

Обвинения семей жертв

Группа Calata, представляющая семьи жертв нарушений прав человека, обвинила Мбеки в активном подавлении преследований по делам TRC. В частности, группа утверждала, что экс-президент не поручил министрам юстиции, руководителям прокуратуры и комиссарам полиции расследовать такие дела.

Мбеки также вменяли, что он лично остановил запланированные на 2006 год аресты бывшего министра полиции Адриана Влока и бывшего комиссара полиции Йогана ван дер Мерве по делу о попытке отравления преподобного Фрэнка Чикане. Мбеки это отрицал, заявив, что не знал о планировавшихся арестах, а утверждение основано на информации с чужих слов.

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Позиция бывшего президента

Мбеки также отверг утверждения, что участвовал во встречах с бывшим президентом Фредериком Виллемом де Клерком и руководителями сил безопасности, где якобы обсуждалось политическое решение, позволяющее избежать преследования представителей силовых структур. Он заявил, что не соглашался на прекращение производств и отвергал всеобщую амнистию.

По словам Мбеки, задержки после работы TRC могли быть вызваны прокурорами времен апартеида, которых унаследовало NPA и которые могли не иметь мотивации преследовать бывших коллег в силовых структурах. Он подчеркнул, что президент не имел конституционных или законодательных полномочий давать полиции или прокурорам указания по отдельным уголовным расследованиям или производствам.

Бывший президент также напомнил, что за три недели до своего выступления в парламенте в апреле 2003 года издал президентскую прокламацию о создании Подразделения по рассмотрению приоритетных преступлений при офисе Национального директора прокуратуры для работы с делами TRC. По его мнению, создание такого подразделения противоречит версии о намерении подавить преследования.

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