В Нигерии более 120 тысяч автомобилей переоборудовали для работы на сжатом природном газе (CNG) в рамках президентской инициативы по развитию CNG и электротранспорта. Об этом заявил министр информации и национальной ориентации Мохаммед Идрис, сообщает Premium Times Nigeria.

По словам министра, в стране уже работают более 400 сертифицированных центров переоборудования транспорта и свыше 90 газовых заправочных станций. Еще 180 таких станций находятся на этапе создания. Идрис также заявил, что инициатива способствует появлению рабочих мест и возможностей для бизнеса в общинах, где размещается соответствующая инфраструктура.

Инвестиции в программу

Как утверждает Идрис, программа привлекла около 2,5 млрд долларов частных инвестиций. Еще примерно 250 млрд найр правительство предоставило или обязалось предоставить на ее реализацию.

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Нигерийские власти начали продвигать CNG как более дешевую альтернативу бензину после отмены президентом Болой Тинубу субсидий на бензин в мае 2023 года. Это решение, по данным издания, вызвало рост транспортных расходов и усилило экономическое давление на население. Прежде всего газовую альтернативу предлагали коммерческим перевозчикам.

Стоимость и проблемы перехода

В то же время переоборудование автомобиля с бензинового двигателя на CNG остается недоступным для части водителей из-за высокой первоначальной стоимости. В зависимости от модели автомобиля и двигателя такая процедура может стоить от 750 тысяч до 2,5 млн найр.

В сентябре издание Nairametrics сообщало о проблемах, с которыми сталкиваются водители после перехода на газ: недостаточном количестве заправочной инфраструктуры, очередях и потере рабочего времени. Идрис признал, что многие домохозяйства продолжают испытывать давление из-за стоимости жизни, несмотря на заявленное улучшение макроэкономических показателей.

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