婆罗洲岛印尼部分的森林火灾正威胁猩猩种群：救援人员正在撤离被发现受伤、与安全地点隔绝或身处浓烟中的动物。据Mongabay报道，近几个月来，苏门答腊岛和婆罗洲已有数十只灵长类动物获救。

受伤的诺维塔

一只名为诺维塔的雌性婆罗洲猩猩在中加里曼丹省的卡通森林被发现。婆罗洲猩猩生存基金会负责人贾马尔丁·西希特表示，当时这只动物紧抱着一棵几乎没有叶子的树，而浓烟正从被烧毁的区域上空升起。

诺维塔的年龄估计为三至四岁，手掌和脚底均有烧伤。西希特推测，她是在穿越一片烧毁区域、试图到达那棵树时受伤的。这只猩猩被麻醉，接受了氧气和静脉输液，随后被送往恩亚鲁·门滕康复中心。

烧伤愈合后，专家将检查诺维塔是否能够爬树并在自然环境中生存。西希特指出，该基金会此前曾将缺少几根手指的猩猩放归森林，它们能够在野外生存。

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火灾与救援的规模

另一只猩猩是一只名为桑普尔纳的雄性，约20岁。上个月初，居民在西加里曼丹省吉打邦县的一处油棕种植园发现了它。印度尼西亚林业部表示，这只动物有呼吸问题，并在获救数小时后死亡。

该部门表示，截至周六，加里曼丹已有270多只野生动物获救、接受康复治疗或被转移到更安全的地点。今年的火灾因厄尔尼诺加剧的漫长旱季而变得更加严重。缺水使灭火工作更加困难，日本已提供灭火援助。

烟霾蔓延至国外

政府数据显示，今年1月至7月，印度尼西亚有超过20.2万公顷土地被烧毁。利用卫星图像追踪火灾的独立项目Nusantara Atlas估计，截至8月底，过火面积接近89.6万公顷。

有毒烟霾还在邻国引发公共卫生危机：烟霾已抵达800多公里外的菲律宾。上周，位于婆罗洲岛的马来西亚砂拉越州宣布进入紧急状态。

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