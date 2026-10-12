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Новости Мир

В Польше задержали подозреваемых в поджоге станции Starlink — Туск

UA NEWS 12 Октября 2026 22:40
В Польше задержали подозреваемых в поджоге станции Starlink — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемых в поджоге наземной базовой станции спутниковой связи Starlink. Инцидент произошел в прошлом месяце в поселке Воля-Кробовская.

Туск сообщил, что подозреваемые были задержаны полицией Германии по просьбе польской стороны.

«По просьбе польских служб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции Starlink в Мазовии. Это очередной акт гибридной войны. Виновные в диверсии будут отвечать перед польской системой правосудия», — отметил он.

Об этом он написал у себя в Х.

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