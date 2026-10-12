60 стран поддержали инициативу ЕС против пошлин в международном судоходстве

К глобальной инициативе Европейского Союза «No Fees, No Tolls» («Без сборов и пошлин»), направленной против введения сборов и пошлин в международном судоходстве, присоединились уже 60 стран.

Речь идет об инициативе, направленной на противодействие введению незаконных пошлин и сборов на международных морских маршрутах.

«Международное судоходство должно оставаться открытым для всех, а не только для тех, кто может за это заплатить. Это четкий дипломатический сигнал всем тем, кто стремится захватить водные пути ради собственной выгоды», — заявила Кая Каллас.

Инициатива No Fees, No Tolls — это международное дипломатическое движение под руководством Европейского Союза, направленное на защиту свободы судоходства и противодействие попыткам введения незаконных сборов или пошлин в стратегических международных проливах.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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