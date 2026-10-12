60 країн підтримали ініціативу ЄС проти мит у міжнародному судноплавстві

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До глобальної ініціативи Європейського Союзу No Fees, No Tolls («Без зборів і мит»), спрямованої проти запровадження зборів і мит у міжнародному судноплавстві, приєдналися вже 60 країн.

Йдеться про ініціативу, спрямовану протистояти введенню незаконних мит та зборів на міжнародних морських маршрутах.

"Міжнародне судноплавство має залишатися відкритим для всіх, а не лише для тих, хто може за це заплатити. Це чіткий дипломатичний сигнал усім тим, хто прагне захопити водні шляхи заради власної вигоди", – заявила Кая Каллас.

Ініціатива No Fees, No Tolls – це міжнародний дипломатичний рух під проводом Європейського Союзу, спрямований на захист свободи судноплавства та протидію спробам запровадження незаконних зборів чи мит у стратегічних міжнародних протоках.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

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