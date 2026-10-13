Финляндия призвала ЕС полностью запретить выдачу туристических виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны Европейского Союза полностью прекратить выдачу туристических шенгенских виз гражданам России до тех пор, пока Москва не завершит войну против Украины. Хельсинки также предлагает ужесточить ограничения на въезд для лиц из окружения Владимира Путина, лиц, подпадающих под санкции, и россиян, воевавших против Украины.

В официальном заявлении финского ведомства отмечается, что пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины, её гражданам не должны выдавать туристические визы.

«Неправильно, что россияне могут путешествовать по Европе, наслаждаться нашим образом жизни и свободами, пока их страна бомбит дома украинцев», — заявила Элина Валтонен.

По словам главы финского МИД, еще в 2022 году Финляндия на национальном уровне запретила выдавать россиянам визы для необязательных поездок. Теперь Хельсинки настаивает на введении аналогичных ограничений на уровне всего Евросоюза.

«То же самое наконец должно произойти на уровне ЕС», — подчеркнула Валтонен.

Одним из аргументов Финляндии стал рост количества туристических шенгенских виз, которые граждане России получают, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

По данным финского МИД, в 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам почти 500 тысяч туристических виз. В последние годы их количество увеличивалось.

В связи с этим Элина Валтонен призвала другие государства ЕС присоединиться к совместному письму в адрес Европейской комиссии. В документе Хельсинки намерены призвать к ужесточению визовой политики в отношении граждан России.

Финская сторона представила пять предложений по ужесточению ограничений на въезд граждан России в Европейский Союз:

Полностью прекратить выдачу туристических виз и разрешений на другие необязательные поездки. Финляндия предлагает сделать это общей политикой всех государств ЕС, пока Россия продолжает войну против Украины.

Запретить выдачу виз ближайшему окружению Владимира Путина и лицам, подпадающим под санкции. Ограничения должны касаться людей и организаций, находящихся под санкциями Евросоюза.

Ограничить въезд российским спортсменам и членам спортивных команд, имеющим тесные связи с российским государством. Это предложение предусматривает усиление контроля за поездками представителей российского спорта.

Усилить ограничения для россиян, воевавших против Украины. Ранее страны ЕС договорились об ограничениях для бывших российских военных, однако механизм реализации этого запрета был смягчен из-за разногласий между государствами-членами.

Изменить Визовый кодекс ЕС, чтобы быстрее вводить ограничения в отношении граждан третьих стран. Финляндия предлагает создать механизм, который позволял бы Евросоюзу оперативно и в обязательном порядке ужесточать визовую политику, если отношения с определенной страной резко ухудшаются по политическим причинам или по соображениям безопасности.

В Европейской комиссии планируют представить новые предложения по визовой политике в январе. Ожидается, что они будут предусматривать более жесткий подход к государствам, представляющим угрозу для безопасности Евросоюза, в частности к России.

Финляндия настаивает на едином подходе всех стран ЕС к визовым ограничениям для россиян. Хельсинки стремится не только прекратить выдачу туристических виз, но и ввести дополнительные ограничения для отдельных категорий граждан России, а также создать механизм быстрого реагирования на ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское Министерство иностранных дел.

В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России — государства-агрессора. Их могут представить в январе, чтобы усилить защиту ЕС от гибридных угроз.

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