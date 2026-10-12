W Niderlandach z powodu cyberincydentu wstrzymano pracę kilku centrów dystrybucyjnych sieci supermarketów Albert Heijn. Firma prewencyjnie wyłączyła systemy, aby chronić własne środowisko IT.

Systemy wyłączono prewencyjnie

Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na niderlandzkiego nadawcę NOS, incydent rozpoczął się w niedzielę po południu. Wczesnym rankiem w poniedziałek Albert Heijn poinformował, że wyłączył systemy, aby chronić swoje środowisko IT. Następnie praca kilku centrów dystrybucyjnych została wstrzymana.

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Trwa dochodzenie

Dyrektor generalna Albert Heijn Margaret Versteden-van Duijn powiedziała NOS, że firma na razie nie wie, jak długo potrwa zakłócenie. Jej zdaniem, jeśli zakłócenia się przedłużą, półki w sklepach mogą opustoszeć.

Zaznaczyła, że sytuacja może się różnić w zależności od konkretnego sklepu i wielu innych czynników. Firma nie potwierdziła również, czy napastnicy uzyskali dostęp do jej systemów IT. Trwa badanie okoliczności incydentu.

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