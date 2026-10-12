В Нидерландах из-за киберинцидента остановилась работа нескольких распределительных центров сети супермаркетов Albert Heijn. Компания превентивно отключила системы, чтобы защитить собственную IT-среду.

Системы отключили превентивно

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на нидерландского вещателя NOS, инцидент начался в воскресенье днем. Рано утром в понедельник Albert Heijn заявила, что отключила системы для защиты своей IT-среды. После этого работа нескольких распределительных центров остановилась.

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Расследование продолжается

Генеральный директор Albert Heijn Маргарет Верстеден-ван Дейн заявила NOS, что компания пока не знает, сколько продлится сбой. По ее словам, если нарушение работы затянется, полки в магазинах могут опустеть.

Она отметила, что ситуация может различаться в зависимости от конкретного магазина и многих других факторов. Компания также не подтвердила, получили ли злоумышленники доступ к ее IT-системам. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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