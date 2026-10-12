Aktywność gospodarcza w Paragwaju wzrosła w sierpniu 2026 roku o 6,7% rok do roku, przyspieszając w porównaniu z 5,5% w lipcu. W pierwszych ośmiu miesiącach roku wzrost wyniósł 5,7%, informuje The Rio Times, powołując się na dane Banku Centralnego Paragwaju.

Przemysł i budownictwo przyspieszyły wzrost

Sektor wtórny gospodarki, obejmujący przetwórstwo, elektroenergetykę, zaopatrzenie w wodę i budownictwo, wzrósł w sierpniu o 12,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Przetwórstwo wzrosło o 8,2% dzięki produkcji olejów, wyrobów mlecznych, branży młynarskiej i piekarniczej, a także farmaceutyce.

Jednocześnie spadła produkcja w branżach przetwórstwa mięsa, cukrowniczej, tytoniowej i tekstylnej, a także produkcja napojów. Budownictwo rosło w związku z intensyfikacją projektów publicznych i prywatnych. Od stycznia do sierpnia sektor wtórny zwiększył się o 5,9%, a przetwórstwo — o 4,2%.

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Rolnictwo stało się słabym punktem

Sektor pierwotny, obejmujący produkcję roślinną i hodowlę zwierząt, skurczył się w sierpniu o 2,7%. Bank Centralny wyjaśnił to mniejszymi zbiorami kukurydzy, pszenicy, bawełny i mate. Jednocześnie w hodowli zwierząt wzrosły ubój świń i drobiu oraz produkcja mleka i jaj. Ubój bydła nadal spadał, ponieważ rolnicy odbudowują stada.

Sektor usług wzrósł w sierpniu o 4,5%. Wzrost odnotowano w handlu, usługach finansowych, działalności związanej z nieruchomościami i usługach informacyjnych, podczas gdy transport, hotele i restauracje oraz telekomunikacja odnotowały spadek. Wskaźnik nieuwzględniający rolnictwa i dwóch dwunarodowych elektrowni wodnych wzrósł o 6,5%, po 4,3% w lipcu. Dane za sierpień mają charakter wstępny i mogą zostać zrewidowane.

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