巴拉圭8月经济活动增长6.7% — The Rio Times

巴拉圭2026年8月经济活动同比增长6.7%，较7月的5.5%加快。今年前八个月，经济增长率为5.7%，The Rio Times报道，援引巴拉圭中央银行的数据。

工业和建筑业加快增长

经济的第二产业，包括制造业、电力、供水和建筑业，8月较去年同期增长12.2%。制造业增长8.2%，受益于油脂、乳制品、制粉和烘焙行业以及制药业的产出增长。

与此同时，肉类加工、制糖、烟草和纺织行业以及饮料生产出现下降。随着公共和私人项目活动增加，建筑业实现增长。1月至8月，第二产业增长5.9%，制造业增长4.2%。

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农业成为薄弱环节

涵盖种植业和畜牧业的第一产业8月下降2.7%。中央银行将此归因于玉米、小麦、棉花和马黛茶的收成减少。与此同时，畜牧业中的生猪和家禽屠宰量以及牛奶和鸡蛋产量均有所增长。由于农民正在恢复牲畜存栏量，牛屠宰量继续下降。

服务业8月增长4.5%。贸易、金融服务、房地产经营和信息服务录得增长，而运输、酒店和餐饮业以及电信业出现下降。不包括农业和两座跨国水电站的指标继7月增长4.3%后，上升6.5%。8月数据为初步数据，可能会修订。

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