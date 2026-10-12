Экономическая активность в Парагвае в августе 2026 года выросла на 6,7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с июльскими 5,5%. За первые восемь месяцев года рост составил 5,7%, сообщает The Rio Times со ссылкой на данные Центрального банка Парагвая.

Промышленность и строительство ускорили рост

Вторичный сектор экономики, включающий обрабатывающую промышленность, электроэнергетику, водоснабжение и строительство, в августе вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Обрабатывающая промышленность увеличилась на 8,2% благодаря производству масел, молочной продукции, мукомольной и хлебопекарной отраслям, а также фармацевтике.

В то же время сократилось производство в мясоперерабатывающей, сахарной, табачной и текстильной отраслях, а также выпуск напитков. Строительство росло на фоне активизации государственных и частных проектов. С января по август вторичный сектор прибавил 5,9%, а обрабатывающая промышленность — 4,2%.

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Сельское хозяйство стало слабым местом

Первичный сектор, охватывающий растениеводство и животноводство, в августе сократился на 2,7%. Центральный банк объяснил это меньшими урожаями кукурузы, пшеницы, хлопка и мате. В то же время в животноводстве выросли убой свиней и птицы, а также производство молока и яиц. Убой крупного рогатого скота продолжил снижаться, поскольку фермеры восстанавливают поголовье.

Сектор услуг в августе вырос на 4,5%. Рост зафиксирован в торговле, финансовых услугах, операциях с недвижимостью и информационных услугах, тогда как транспорт, гостиницы и рестораны, а также телекоммуникации показали спад. Показатель, не учитывающий сельское хозяйство и две бинaциональные гидроэлектростанции, вырос на 6,5% после 4,3% в июле. Данные за август носят предварительный характер и могут быть пересмотрены.

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