В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, число погибших в результате атаки на Международный аэропорт имени короля Халида возросло до 13. Гражданин Индии, получивший ранения во время нападения, умер 11 октября, сообщает Anadolu Agency.

Заявление посольства Индии

Посольство Индии заявило в Facebook, что гражданин Индии, получивший ранения во время атаки 10 октября, умер на следующий день. Дипмиссия выразила соболезнования семье погибшего и сообщила, что поддерживает с ней связь.

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Также посольство пообещало оказать полное содействие для скорейшего возвращения тела погибшего в Индию.

Данные саудовских властей

По данным агентства, атака произошла в субботу, 10 октября, в аэропорту столицы Саудовской Аравии. Ранее саудовские власти сообщали о 12 погибших и 309 раненых в результате атаки на аэропорт. Эти данные были опубликованы до сообщения о смерти гражданина Индии. В сообщении Anadolu Agency нападение названо атакой хуситов.

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