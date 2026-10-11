W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, liczba ofiar śmiertelnych ataku na Międzynarodowe Lotnisko im. Króla Chaleda wzrosła do 13. Obywatel Indii ranny podczas ataku zmarł 11 października, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie Ambasady Indii

Ambasada Indii poinformowała na Facebooku, że obywatel Indii, który odniósł obrażenia podczas ataku 10 października, zmarł następnego dnia. Misja dyplomatyczna złożyła kondolencje rodzinie zmarłego i przekazała, że pozostaje z nią w kontakcie.

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Ambasada obiecała również udzielić pełnej pomocy, aby jak najszybciej sprowadzić ciało zmarłego do Indii.

Dane władz saudyjskich

Według agencji atak miał miejsce w sobotę, 10 października, na lotnisku w stolicy Arabii Saudyjskiej. Władze saudyjskie wcześniej informowały o 12 zabitych i 309 rannych w wyniku ataku na lotnisko. Dane te opublikowano przed informacją o śmierci obywatela Indii. W depeszy Anadolu Agency atak został nazwany atakiem Huti.

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