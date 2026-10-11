Национальная ассамблея Венесуэлы 10 октября опубликовала список из 127 претендентов в комитет, который будет заниматься отбором новых судей Верховного трибунала правосудия. Из этого перечня должны выбрать 12 представителей гражданского общества, сообщает The Rio Times.

По данным пресс-службы парламента, все опубликованные претенденты соответствуют установленным законом требованиям. Их выдвинули общественные организации либо они подали заявки самостоятельно. Прием документов завершился 9 октября.

Состав комитета

Комитет по выдвижению кандидатов в суд будет состоять из 23 человек: 12 представителей гражданского общества и 11 депутатов. После формирования он объявит прием заявок от претендентов на должности судей, будет проверять документы, рассматривать возражения и проводить собеседования.

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Затем список кандидатов передадут в Республиканский моральный совет, в состав которого входят прокурор, контролер и омбудсмен. После повторного рассмотрения совет вернет окончательный список в Национальную ассамблею. Для назначения судей парламенту необходимы две трети голосов, однако после нескольких безрезультатных голосований закон позволяет принять решение простым большинством.

Обновление состава суда

По информации El Pitazo, должны заменить всех 32 судей Верховного трибунала правосудия. Предыдущая комиссия должна была выбрать 12 представителей гражданского общества и передать их список в парламент. El Pitazo сообщало, что список ожидали до 15 октября, однако депутат от оппозиции Луис Флоридо заявил: из-за большого количества заявок оценивание может продолжаться дольше.

В мае 2017 года Министерство финансов США ввело санкции против главы венесуэльского суда и семи членов его Конституционной палаты. Американская сторона тогда заявила, что их решения узурпировали полномочия демократически избранного законодательного органа Венесуэлы.

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