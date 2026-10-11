委内瑞拉国民议会10月10日公布了127名委员会申请人名单，该委员会将负责遴选最高司法法院的新法官。据The Rio Times报道，将从这份名单中选出12名公民社会代表。

根据议会新闻处的信息，所有公布的申请人均符合现行法律规定的要求。他们由社会组织提名，或自行提交申请。文件接收于10月9日截止。

委员会组成

法院候选人提名委员会将由23人组成：12名公民社会代表和11名议员。委员会成立后，将宣布接受法官职位申请，核查文件、审议异议并进行面试。

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随后，候选人名单将提交给共和道德委员会，该委员会由检察官、审计长和监察专员组成。经再次审议后，该委员会将把最终名单交回国民议会。议会任命法官需要三分之二多数票，但在数次未果的投票后，法律允许以简单多数作出决定。

法院组成更新

据El Pitazo消息，最高司法法院的全部32名法官都将被更换。此前的委员会本应选出12名公民社会代表，并将其名单提交议会。El Pitazo报道称，预计该名单将在10月15日前出炉，但反对派议员路易斯·弗洛里多表示，由于申请数量众多，评估可能需要更长时间。

2017年5月，美国财政部对委内瑞拉法院院长及其宪法庭的7名成员实施制裁。美方当时表示，他们的裁决篡夺了委内瑞拉经民主选举产生的立法机构的权力。

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