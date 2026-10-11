Zgromadzenie Narodowe Wenezueli 10 października opublikowało listę 127 kandydatów do komitetu, który zajmie się wyborem nowych sędziów Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości. Z tej listy ma zostać wybranych 12 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, informuje The Rio Times.

Według służby prasowej parlamentu wszyscy opublikowani kandydaci spełniają wymogi określone przez prawo. Zostali zgłoszeni przez organizacje społeczne lub sami złożyli wnioski. Przyjmowanie dokumentów zakończyło się 9 października.

Skład komitetu

Komitet nominacyjny do sądu będzie składał się z 23 osób: 12 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i 11 deputowanych. Po jego utworzeniu ogłosi przyjmowanie wniosków od kandydatów na stanowiska sędziowskie, będzie sprawdzać dokumenty, rozpatrywać zastrzeżenia i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne.

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Następnie lista kandydatów zostanie przekazana Republikańskiej Radzie Moralnej, w skład której wchodzą prokurator, kontroler i rzecznik praw obywatelskich. Po ponownym rozpatrzeniu rada zwróci ostateczną listę do Zgromadzenia Narodowego. Do powołania sędziów parlament potrzebuje dwóch trzecich głosów, jednak po kilku bezskutecznych głosowaniach prawo pozwala podjąć decyzję zwykłą większością.

Odnowienie składu sądu

Według El Pitazo wymienieni mają zostać wszyscy 32 sędziowie Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości. Poprzednia komisja miała wybrać 12 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przekazać ich listę parlamentowi. El Pitazo informowało, że listy oczekiwano do 15 października, jednak deputowany opozycji Luis Florido oświadczył, że z powodu dużej liczby zgłoszeń ocena może potrwać dłużej.

W maju 2017 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na przewodniczącego wenezuelskiego sądu oraz siedmiu członków jego Izby Konstytucyjnej. Strona amerykańska oświadczyła wówczas, że ich decyzje uzurpowały uprawnienia demokratycznie wybranego organu ustawodawczego Wenezueli.

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