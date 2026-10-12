Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu planuje zwiększyć liczebność Żandarmerii Wojskowej z 5 600 do 11 000 żołnierzy oraz rozszerzyć jej zadania o działania bojowe. Przewiduje to pięcioletni plan struktury sił, informuje Taipei Times.

Obrona Tajpej i infrastruktury krytycznej

Zgodnie z dokumentem Dowództwo Żandarmerii Wojskowej ma przekształcić się ze struktury skoncentrowanej na utrzymaniu porządku i ochronie prezydenta w zmotoryzowane siły piechoty. Ich zadaniem będzie obrona aglomeracji Tajpej i infrastruktury krytycznej w razie uderzeń mających na celu dezorganizację władz państwowych.

Pierwsza garnizonowa jednostka bojowa żandarmerii wojskowej odpowiada za obronę południowej części Tajpej, w tym specjalnej strefy Boai. Ma współdziałać z 66. Brygadą Piechoty Morskiej stacjonującą w bazie lotniczej Songshan, a także z Dowództwem Obszaru Guandu wojsk lądowych.

W razie ataku ochotnicy i poborowi Żandarmerii Wojskowej mają chronić kluczowe obiekty rządowe w strefie Boai, główne autostrady, mosty i infrastrukturę energetyczną.

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Zakupy na potrzeby walk miejskich i zwalczania dronów

Według publikacji plany zakupowe dla Żandarmerii Wojskowej koncentrują się na prowadzeniu walk w zabudowie miejskiej, wojnie asymetrycznej oraz obronie powietrznej przed nisko lecącymi bezzałogowcami. Szczególną uwagę poświęca się właśnie zwalczaniu dronów.

Jednostka planuje otrzymać amerykańskie mobilne systemy M-ACE do zwalczania bezzałogowców. Łączą one zamontowane na pojazdach czujniki optoelektroniczne i podczerwieni, radary, moduły walki elektronicznej, środki oddziaływania kierunkowego oraz armatę Bushmaster kalibru 30 mm. Deklarowany skuteczny zasięg systemu wynosi 3 km.

Żandarmeria Wojskowa ma również priorytet w dostawach nowych karabinków szturmowych T112 i inteligentnych celowników Smartshooter, przeznaczonych do rażenia bezzałogowców na odległości do 400 metrów. Projekt budżetu przewiduje 140 mln nowych dolarów tajwańskich na zdalnie sterowane moduły bojowe z przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, a także środki na pojazdy z drabinami szturmowymi, transportery opancerzone i pojazd dowodzenia prezydenta ze wzmocnioną ochroną pancerną oraz odporną na zagłuszanie łącznością satelitarną.

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