Министерство национальной обороны Тайваня планирует увеличить численность Военной полиции с 5 600 до 11 000 военнослужащих и расширить ее функции до боевых операций. Это предусмотрено пятилетним планом структуры сил, сообщает Taipei Times.

Оборона Тайбэя и критической инфраструктуры

Согласно документу, Командование Военной полиции должно трансформироваться из структуры, сосредоточенной на поддержании порядка и охране президента, в моторизованные пехотные силы. Их задачей будет оборона столичного региона Тайбэя и критически важной инфраструктуры в случае ударов, направленных на дезорганизацию государственного руководства.

Первое гарнизонное боевое подразделение военной полиции отвечает за оборону южной части Тайбэя, в частности специальной зоны Боай. Оно должно взаимодействовать с 66-й бригадой морской пехоты, базирующейся на авиабазе Суншань, а также с Командованием района Гуаньду сухопутных войск.

В случае нападения добровольцы и призывники Военной полиции должны защищать ключевые правительственные объекты в зоне Боай, основные автомагистрали, мосты и энергетическую инфраструктуру.

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Закупки для городского боя и противодействия дронам

По данным издания, планы закупок для Военной полиции сосредоточены на ведении боя в городской застройке, асимметричной войне и противовоздушной обороне от низколетящих беспилотников. Значительное внимание уделяется именно противодействию дронам.

Подразделение планирует получить американские мобильные системы M-ACE для борьбы с беспилотниками. Они сочетают установленные на транспортных средствах оптико-электронные и инфракрасные сенсоры, радары, модули радиоэлектронной борьбы, средства направленного воздействия и 30-мм пушку Bushmaster. Заявленная эффективная дальность системы составляет 3 км.

Военная полиция также имеет приоритет в поставках новых штурмовых винтовок T112 и умных прицелов Smartshooter, предназначенных для поражения беспилотников на расстоянии до 400 метров. Проект бюджета предусматривает 140 млн новых тайваньских долларов на дистанционно управляемые боевые модули с противотанковыми управляемыми ракетами, а также средства на автомобили со штурмовыми лестницами, бронетранспортеры и командный автомобиль президента с усиленной бронезащитой и защищенной от глушения спутниковой связью.

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