台湾国防部计划将宪兵人数从5,600人增至11,000人，并将其职能扩展至作战行动。《台北时报》报道，这项安排载于一项为期五年的兵力结构计划。

保卫台北和关键基础设施

根据该文件，宪兵指挥部将从一个侧重于维持秩序和保护总统的机构，转变为摩托化步兵部队。其任务将在于，在发生旨在扰乱国家领导层的打击时，保卫台北都会区和关键基础设施。

宪兵第一卫戍作战单位负责防卫台北南部，包括博爱特区。该单位将与驻扎在松山空军基地的第66海军陆战队旅，以及陆军关渡地区指挥部协同作战。

一旦遭到攻击，宪兵志愿人员和义务役人员将负责保护博爱区内的关键政府设施、主要公路、桥梁和能源基础设施。

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用于城市作战和反无人机的采购

据该报报道，宪兵的采购计划侧重于城市建成区作战、非对称战争以及防御低空飞行无人机的防空能力。尤其重视反无人机能力。

该单位计划获得美国制造的M-ACE机动反无人机系统。该系统结合了安装在车辆上的光电和红外传感器、雷达、电子战模块、定向作用设备以及一门30毫米Bushmaster机炮。该系统宣称的有效射程为3公里。

宪兵在获得新型T112突击步枪和Smartshooter智能瞄具的供应方面也享有优先权，这些装备用于打击最远400米外的无人机。预算草案为配备反坦克制导导弹的遥控武器站拨款1.4亿新台币，并为配备突击梯的车辆、装甲运兵车以及总统指挥车辆提供资金；该指挥车辆配备强化装甲防护和抗干扰卫星通信系统。

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