U wybrzeży Omanu po ataku drona na tankowiec MT PETRO DOLPHIN zaginęło dwóch obywateli Indii. Uratowano dziewięciu innych indyjskich marynarzy z jednostki, poinformowała Anadolu Agency.

Poszukiwania marynarzy trwają

Indyjski minister żeglugi Sarbananda Sonowal oświadczył, że 11 października tankowiec, na którego pokładzie znajdowało się 11 indyjskich marynarzy, został zaatakowany przez drona na kotwicowisku w Soharze. Według niego dziewięciu członków załogi jest bezpiecznych, a dwóch obywateli Indii nadal uznaje się za zaginionych.

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Lokalna straż przybrzeżna prowadzi operację poszukiwawczo-ratunkową. Sonowal powiedział, że strona indyjska stale koordynuje działania z odpowiednimi organami, aby wesprzeć poszukiwania i odnaleźć zaginionych marynarzy.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz

Według agencji żegluga przez Cieśninę Ormuz, jeden z kluczowych szlaków światowych dostaw energii, została poważnie zakłócona w związku z regionalną eskalacją. Anadolu Agency informuje również, że od początku wojny w lutym zginęło co najmniej 16 indyjskich marynarzy.

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