W Gabonie prezydent Brice Clotaire Oligui Nguema ogłosił zmiany personalne w rządzie: z gabinetu odeszło pięciu ministrów, a dołączyło do niego ośmiu nowych urzędników. Zrekonstruowany skład rządu ogłoszono w telewizji 11 października 2026 roku, podaje The Rio Times.

Według państwowej agencji AGP rząd liczy 32 członków, nie uwzględniając wiceprezydenta rządu Hermanna Immongaulta. Zachował on stanowisko, które polega na koordynowaniu prac gabinetu dla prezydenta. Minister obrony Brigitte Onkanowa i minister transportu Ulrich Manfoumbi Manfoumbi również pozostali ministrami stanu.

Zmiany w sektorze energetycznym

Nowym ministrem powszechnego dostępu do wody i energii został geolog Olivier Moukoko. Przed nominacją był dyrektorem ds. infrastruktury i wyposażenia w spółce Eramet Comilog Manganese. Zastąpił Philippe'a Tonangoye'a, który został powołany na to stanowisko w maju 2025 roku.

Gabon Media Time pisał, że podczas kadencji Tonangoye'a kraj borykał się z zakłóceniami dostaw wody i energii elektrycznej. Medium informowało o powtarzających się przerwach w działalności państwowej spółki wodno-energetycznej SEEG, a także o sabotażu, kradzieżach sprzętu i pożarze w jej siedzibie.

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Szefowie resortów ropy, górnictwa i finansów pozostali na stanowiskach

Clotaire Kondja pozostał ministrem ropy i gazu, Sosthène Nguema Nguema — ministrem górnictwa, a Thierry Minko — ministrem gospodarki i finansów. Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbénény również zachowała stanowisko minister spraw zagranicznych.

Emmanuel Eyeghe Nze stanął na czele ministerstwa handlu, przemysłu i przetwórstwa, a jednocześnie został rzecznikiem rządu. Jacqueline Ilouga przeszła ze stanowiska minister pracy do ministerstwa edukacji narodowej. Edgar Moukoumbi przeszedł z robót publicznych do ministerstwa spraw wewnętrznych, a Adrien Nguema Mba stanął na czele resortu pracy.

Prezydencja nie podała przyczyn zmian. Oligui Nguema stanął na czele przewrotu w sierpniu 2023 roku, który zakończył ponad pięć dekad rządów rodziny Bongo, a w kwietniu 2025 roku wygrał wybory prezydenckie.

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