Габон оновив уряд: призначили вісьмох нових міністрів — The Rio Times

У Габоні президент Бріс Клотер Олігі Нгема оголосив про кадрові зміни в уряді: зі складу кабінету вибули п’ятеро міністрів, а восьмеро нових посадовців увійшли до нього. Оновлений склад уряду 11 жовтня 2026 року оголосили по телебаченню, повідомляє The Rio Times.

За даними державного агентства AGP, уряд налічує 32 членів, не враховуючи віцепрезидента уряду Германа Іммонго. Він зберіг посаду, яка передбачає координацію роботи кабінету для президента. Міністерка оборони Бріжит Онканова та міністр транспорту Ульріх Манфумбі Манфумбі також залишилися міністрами держави.

Зміни в енергетичному блоці

Новим міністром загального доступу до води та енергії став геолог Олів’є Мукокко. До призначення він був директором з інфраструктури та обладнання компанії Eramet Comilog Manganese. Він замінив Філіпа Тонангоє, призначеного на цю посаду у травні 2025 року.

Gabon Media Time писало, що за час роботи Тонангоє країна стикалася з перебоями водо- та електропостачання. Видання повідомляло про повторні відключення в державній водно-енергетичній компанії SEEG, а також про саботаж, крадіжки обладнання та пожежу в її штаб-квартирі.

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Керівники нафтового, гірничого та фінансового відомств залишилися

Міністром нафти й газу залишився Клотер Конджа, міністром гірничої промисловості — Состен Нгема Нгема, а міністром економіки та фінансів — Тьєррі Мінко. Посаду міністерки закордонних справ також зберегла Марі-Едіт Тассіла-Є-Думбенені.

Еммануель Ейєге Нзе очолив міністерство торгівлі, промисловості та переробки й водночас став речником уряду. Жаклін Ілог перейшла з посади міністерки праці до міністерства національної освіти. Едгар Мукумбі перейшов із громадських робіт до міністерства внутрішніх справ, а Адрієн Нгема Мба очолив відомство праці.

Президентство не назвало причин перестановок. Олігі Нгема очолив переворот у серпні 2023 року, який завершив понад п’ять десятиліть правління родини Бонго, а у квітні 2025 року переміг на президентських виборах.

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