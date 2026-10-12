在加蓬，总统布里斯·克洛泰尔·奥利吉·恩圭马宣布政府人事调整：五名部长离开内阁，八名新官员加入内阁。改组后的政府名单于2026年10月11日通过电视公布，The Rio Times报道。

据国家通讯社AGP称，政府共有32名成员，不包括政府副总统赫尔曼·伊蒙戈。他保留了该职位，该职位负责为总统协调内阁工作。国防部长布丽吉特·翁卡诺瓦和交通部长乌尔里希·芒丰比·芒丰比也继续担任国务部长。

能源领域的变化

地质学家奥利维耶·穆科科成为新的全民水和能源供应部长。获任命前，他担任Eramet Comilog Manganese公司的基础设施和设备总监。他接替了菲利普·托南戈耶，后者于2025年5月被任命为该职务。

Gabon Media Time写道，在托南戈耶任职期间，该国面临供水和供电中断。该媒体报道称，国有水电公司SEEG多次发生停运，此外还发生了破坏活动、设备盗窃以及其总部火灾。

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石油、矿业和财政部门负责人留任

克洛泰尔·孔贾继续担任石油和天然气部长，索斯滕·恩圭马·恩圭马继续担任矿业部长，蒂埃里·明科继续担任经济和财政部长。玛丽-伊迪特·塔西拉-耶-杜姆贝内尼也保留了外交部长职位。

埃马纽埃尔·埃耶盖·恩泽出任贸易、工业和加工部部长，并同时成为政府发言人。雅克琳·伊洛加从劳动部长调任国民教育部。埃德加·穆昆比从公共工程部门调至内政部，阿德里安·恩圭马·姆巴则出任劳动部门负责人。

总统府没有说明改组原因。奥利吉·恩圭马于2023年8月领导政变，结束了邦戈家族五十多年的统治，并于2025年4月赢得总统选举。

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