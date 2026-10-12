В Габоне президент Брис Клотер Олиги Нгема объявил о кадровых изменениях в правительстве: из состава кабинета вышли пять министров, а восемь новых чиновников вошли в него. Обновленный состав правительства был объявлен по телевидению 11 октября 2026 года, сообщает The Rio Times.

По данным государственного агентства AGP, правительство насчитывает 32 члена, не считая вице-президента правительства Германа Иммонго. Он сохранил должность, которая предусматривает координацию работы кабинета для президента. Министр обороны Брижит Онканова и министр транспорта Ульрих Манфумби Манфумби также остались государственными министрами.

Изменения в энергетическом блоке

Новым министром всеобщего доступа к воде и энергии стал геолог Оливье Мукокко. До назначения он был директором по инфраструктуре и оборудованию компании Eramet Comilog Manganese. Он заменил Филипа Тонангое, назначенного на эту должность в мае 2025 года.

Gabon Media Time писал, что во время работы Тонангое страна сталкивалась с перебоями в водо- и электроснабжении. Издание сообщало о повторных отключениях в государственной водно-энергетической компании SEEG, а также о саботаже, кражах оборудования и пожаре в ее штаб-квартире.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Руководители нефтяного, горнодобывающего и финансового ведомств остались

Министром нефти и газа остался Клотер Конджа, министром горнодобывающей промышленности — Состен Нгема Нгема, а министром экономики и финансов — Тьерри Минко. Мари-Эдит Тассила-Е-Думбенени также сохранила должность министра иностранных дел.

Эммануэль Эйеге Нзе возглавил министерство торговли, промышленности и переработки и одновременно стал представителем правительства. Жаклин Илога перешла с должности министра труда в министерство национального образования. Эдгар Мукумби перешел из сферы общественных работ в министерство внутренних дел, а Адриен Нгема Мба возглавил ведомство труда.

Президентство не назвало причин перестановок. Олиги Нгема возглавил переворот в августе 2023 года, который завершил более пяти десятилетий правления семьи Бонго, а в апреле 2025 года победил на президентских выборах.

Читай нас в