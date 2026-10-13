Politico сообщило о подготовке ЕС к ужесточению санкций против России

Европейские лидеры планируют потребовать ужесточения санкций против России в ходе саммита в четверг. Как пишет Politico, это может обострить разногласия с Дональдом Трампом, который несколькими днями ранее договорился с Владимиром Путиным об ослаблении ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

Согласно недавнему проекту совместного заявления, полученному изданием, лидеры планируют призвать к введению дополнительных санкций и мер, направленных против нефтяных доходов Москвы, на заседании Европейского совета. Правительства стран ЕС отвергают утверждение Трампа о том, что ему удалось добиться энергетического перемирия между Россией и Украиной.

«Пока Трамп стремится снизить цены на топливо в США, позволив увеличить объемы российского дизельного топлива на мировых рынках, европейские лидеры утверждают, что ограничение энергетических доходов Кремля остается ключевым фактором для того, чтобы заставить Путина прекратить войну», — отмечает Politico.

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грема в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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