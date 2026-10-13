Politico повідомило про підготовку ЄС до посилення санкцій проти Росії

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Європейські лідери планують вимагати жорсткіших санкцій проти Росії під час саміту в четвер. Як пише Politico, це може загострити розбіжності з Дональдом Трампом, який кількома днями раніше домовився з Володимиром Путіним про послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального.

Згідно з нещодавнім проєктом спільної заяви, який отримало видання, лідери планують закликати до введення додаткових санкцій та заходів, спрямованих проти нафтових доходів Москви, на засіданні Європейської ради. Уряди країн ЄС відкидають твердження Трампа про те, що йому вдалося домогтися енергетичного перемир’я між Росією та Україною.

«Поки Трамп прагне знизити ціни на пальне у США, дозволивши збільшити обсяги російського дизельного пального на світових ринках, європейські лідери стверджують, що обмеження енергетичних доходів Кремля залишається ключовим фактором для того, щоб змусити Путіна припинити війну», – наголошує Politico.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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