Визит представителей Трампа в Москву отложен на неопределенный срок — NYT

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по всей видимости, в ближайшее время не посетят Москву. Их запланированную поездку в Россию отложили на фоне обострения ситуации в отношениях между Украиной и США.

Как пишет издание, разногласия между Украиной и США на фоне дизельного соглашения президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина переросли в крупнейший кризис со времен скандала в Овальном кабинете в прошлом году.

Неназванный представитель США рассказал изданию, что Трамп «настолько разозлился на Украину», что трудно сказать, на какие действия он может пойти.

Также источники NYT сообщают, что Виткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Россию до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский «не наладит отношения с Трампом».

Об этом сообщается со ссылкой на The New York Times.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом США Дональдом Трампом накануне переговоров с украинской делегацией. В ходе встречи они представили американские предложения и получили указания главы Белого дома относительно дальнейших переговоров.

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