Візит посланців Трампа до Москви відклали на невизначений час — NYT

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Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, імовірно, найближчим часом не відвідають Москву. Їхню заплановану поїздку до Росії відклали на тлі загострення ситуації у відносинах між Україною та США.

Як пише видання, розбіжності між Україною та США на тлі дизельної угоди президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна переросли у найбільшу кризу з часів скандалу в Овальному кабінеті минулого року.

Неназваний представник США розповів виданню, що Трамп "настільки розлютився на Україну", що важко сказати, на які дії він може піти.

Також джерела NYT повідомляють, що Віткофф і Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії доти, доки президент України Володимир Зеленський "не налагодить відносини з Трампом".

Про це повідомляється з посиланням на The New York Times.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом напередодні переговорів з українською делегацією. Під час зустрічі вони представили американські пропозиції та отримали вказівки глави Білого дому щодо подальших переговорів.

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