В Польше из продажи отзывают партию из восьми видов региональных сыров производства Mlecz Ser Górskie после обнаружения бактерии Listeria monocytogenes. Как сообщает Interia, бактерию обнаружили во всех пяти образцах, отобранных из одной партии во время официальной проверки Ветеринарной инспекции.

Предупреждение касается продукции предприятия Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o., расположенного в Яблонке. Все указанные товары имеют номер партии 261.2026/M. Продукция уже была введена в оборот, а производитель начал процедуру отзыва всей партии и принимает меры для установления источника загрязнения.

Какие сыры отзывают

В список вошли сыр Gałka Naturalna массой 250 г, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim массой 250 г, Gałka z papryką массой 250 г, Gałka Wędzona массой 250 г, Tabliczka Wędzona массой 250 г, Kukurydza Wędzona массой 280 г, Korbacz Naturalny массой 1 кг и Sietniok Wędzony массой 180 г.

Срок годности Gałka Naturalna, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim, Gałka z papryką и Korbacz Naturalny истекает 18 октября 2026 года. Для остальных четырех продуктов указан срок годности до 7 ноября 2026 года.

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По данным издания, вся партия была передана одному получателю — компании HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa из Щирка. У производителя сыров продукции из этой партии уже не осталось.

Действия инспекций и риски

После получения результатов исследования повятовый ветеринарный врач в Новом Тарге начал производство на предприятии. Органы Государственной санитарной инспекции сотрудничают с Ветеринарной инспекцией и контролируют процесс отзыва продукции из розничной торговли.

Потребителям, купившим эти сыры, рекомендуют не употреблять их. Пища, загрязненная Listeria monocytogenes, может вызвать листериоз. Наибольший риск такая инфекция представляет для беременных, новорожденных и людей со сниженным иммунитетом.

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