波兰因李斯特菌召回八种奶酪——Interia

波兰正在召回Mlecz Ser Górskie生产的一批八种地区奶酪，此前检出单核细胞增生李斯特菌。正如Interia报道，兽医监察部门在官方检查期间从同一批次抽取的五份样本中均检出了该细菌。

该警告涉及位于亚布翁卡的Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o.公司的产品。上述所有产品的批号均为261.2026/M。这些产品已投放市场，生产商已启动召回整批产品的程序，并正采取措施确定污染源。

哪些奶酪被召回

召回清单包括250克的Gałka Naturalna奶酪、250克的Gałka z czosnkiem niedźwiedzim、250克的Gałka z papryką、250克的Gałka Wędzona、250克的Tabliczka Wędzona、280克的Kukurydza Wędzona、1千克的Korbacz Naturalny以及180克的Sietniok Wędzony。

Gałka Naturalna、Gałka z czosnkiem niedźwiedzim、Gałka z papryką和Korbacz Naturalny的保质期截至2026年10月18日。其余四种产品的保质期截至2026年11月7日。

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据该媒体报道，整批产品被交付给唯一的收货方——来自什奇尔克的HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa公司。奶酪生产商已没有该批次的产品库存。

监察部门的行动和风险

收到检测结果后，新塔尔格的县兽医官员已在该企业启动程序。国家卫生监察机构正与兽医监察部门合作，并监督从零售渠道召回产品的过程。

建议购买了这些奶酪的消费者不要食用。受单核细胞增生李斯特菌污染的食品可能引发李斯特菌病。这种感染对孕妇、新生儿和免疫力低下者的风险最大。

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