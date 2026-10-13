W Polsce ze sprzedaży wycofywana jest partia ośmiu rodzajów regionalnych serów produkcji Mlecz Ser Górskie po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes. Jak informuje Interia, bakterię wykryto we wszystkich pięciu próbkach pobranych z jednej partii podczas urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.

Ostrzeżenie dotyczy produktów przedsiębiorstwa Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonce. Wszystkie wymienione produkty mają numer partii 261.2026/M. Produkty zostały już wprowadzone do obrotu, a producent rozpoczął procedurę wycofania całej partii i podejmuje działania w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia.

Jakie sery są wycofywane

Na liście znalazły się sery Gałka Naturalna o masie 250 g, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim o masie 250 g, Gałka z papryką o masie 250 g, Gałka Wędzona o masie 250 g, Tabliczka Wędzona o masie 250 g, Kukurydza Wędzona o masie 280 g, Korbacz Naturalny o masie 1 kg oraz Sietniok Wędzony o masie 180 g.

Termin przydatności do spożycia serów Gałka Naturalna, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim, Gałka z papryką i Korbacz Naturalny upływa 18 października 2026 roku. Dla pozostałych czterech produktów wskazano termin przydatności do spożycia do 7 listopada 2026 roku.

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Według publikacji cała partia trafiła do jednego odbiorcy — firmy HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa ze Szczyrku. U producenta serów nie pozostały już produkty z tej partii.

Działania inspekcji i zagrożenia

Po otrzymaniu wyników badań powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Targu wszczął postępowanie w przedsiębiorstwie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z Inspekcją Weterynaryjną i kontrolują proces wycofywania produktów z handlu detalicznego.

Konsumentom, którzy kupili te sery, zaleca się ich nie spożywać. Żywność zanieczyszczona Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. Największe ryzyko taka infekcja stanowi dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

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